Kris De Leeneer, ein belgischer Logistikdienstleister, investiert weiter in den Ausbau seiner Lagerkapazitäten und setzt dabei erneut auf Automatisierungstechnologie von Movu Robotics. Im neu errichteten, 18.000 Quadratmeter großen Lager im Logistikkorridor Lokeren bei Antwerpen wird eine automatische Shuttle-Anlage installiert. Damit setzt KDL die Partnerschaft mit Movu Robotics fort, deren Systeme bereits im bestehenden Hochregallager des Unternehmens im Einsatz sind.

Herzstück der neuen Anlage ist das Atlas-Shuttle-System von Movu Robotics, das über mehr als 22.000 Palettenplätze in Hochsicherheitsregalen sowie fast 11.000 konventionelle Lagerpositionen verfügt. Das System ist für den Umgang mit Euro- und Industriepaletten ausgelegt, auch mit Paletten, die über den Standard hinaus ragen, und kann Lasten von bis zu 1.200 Kilogramm pro Einheit bewegen.

Die Steuerung erfolgt über die Movu-eigene Warehouse Execution Software (Movu OPS), die zusammen mit einer großen Flotte autonomer Shuttles und mehreren Vertikalliften einen hohen Durchsatz an Ein- und Auslagerungen pro Stunde ermöglicht. Die Architektur des Lagers ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, sodass KDL flexibel auf wachsende betriebliche Anforderungen reagieren kann.

Das Gebäude im belgischen Lokeren selbst bietet eine freie Innenhöhe von 15 Metern, 20 Ladedocks und eine eigene temperaturgesteuerte Zelle. Damit eignet es sich für Cross-Docking, den Umschlag verschiedenster Waren und den Betrieb für mehrere Kunden.

„Dieses Projekt spiegelt unser gemeinsames Bestreben wider, eine Infrastruktur aufzubauen, die mit dem Unternehmen wächst, dem sie dient“, sagte Jos De Vuyst, CEO von Movu Robotics und der Muttergesellschaft stow Group. „Als Unternehmen, das in Lokeren verwurzelt ist, sind wir stolz darauf, KDL auf seinem Weg in die Zukunft des Lagerbetriebs weiter zu unterstützen. Durch die Bereitstellung kompakter, skalierbarer und leistungsstarker Automatisierungstechnologie durch Movu Robotics helfen wir KDL, in einer zunehmend dynamischen Logistiklandschaft agil und wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Die Investition ist Teil einer millionenschweren Immobilientransaktion mit dem Logistikimmobilienentwickler WDP. Für KDL markiert sie einen weiteren Schritt in der Strategie, die eigene Logistikinfrastruktur zu modernisieren und auszubauen. Die Nähe zur Autobahn sorgt für gute Anbindung an die belgischen Wirtschaftszentren, während die automatisierte Lagertechnik die Anforderungen an moderne Lieferketten besser erfüllen soll.

„Die Entscheidung, erneut mit Movu zusammenzuarbeiten, lag auf der Hand“, sagte Kris De Leeneer, CEO von KDL. „Wir haben aus erster Hand erfahren, wie ihre Automatisierung eine intelligentere, reaktionsschnellere Logistik ermöglicht. Diese nächste Phase wird unsere Fähigkeit stärken, Kunden mit Schnelligkeit, Präzision und Nachhaltigkeit zu bedienen.“

Mit dem neuen Lager wird die bestehende Anlage von KDL erweitert, die weiterhin eine zentrale Rolle im täglichen Betrieb spielt. Beide Standorte sind in ein gemeinsames Logistik-Ökosystem eingebunden, um Synergien bei Warenfluss, Personal und IT zu schaffen.

Für Movu Robotics hat das Projekt auch eine lokale Bedeutung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Lokeren und betreibt dort das größte Experience Centre Europas, in dem Kunden aus aller Welt die Robotiklösungen von Movu – darunter Shuttles, AMRs und Softwarelösungen – live erleben können.