Auch das Softwarehaus PSI zeigt, wie KI Logistikprozesse optimieren kann. Mit PSIwms AI ist die erste KI-basierte Plattform auf den Markt gekommen, die direkt in das Warehouse Management System PSIwms integriert wird. Die Lösung nutzt einen digitalen Zwilling, um WMS-unterstützte Logistikprozesse zu analysieren und zu optimieren. Durch die enge Anbindung an das WMS werden Änderungen im physischen Lager sofort und in Echtzeit im digitalen Zwilling aktualisiert und in die Analyse einbezogen.

Mit dieser Lösung kann beispielsweise untersucht werden, wie sich eine zusätzliche Lagerautomatisierung auf die Effizienz auswirkt oder ob das Lagerpersonal auf eine bevorstehende Verkaufsspitze vorbereitet ist. Besonders hervorzuheben ist die innovative Visualisierungsfunktion, mit der Kommissionierwege simuliert werden können. Die KI-Modelle und Lagerprozesse werden detailliert visualisiert, unter anderem durch 3D-Ansichten und Heatmaps. Auf diese Weise liefert die Lösung nachvollziehbare, verständliche und verlässliche Optimierungsvorschläge.