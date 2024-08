Voestalpine setzt mit der Metal Forming Division derzeit zwei große Projekte für Hochregallagersysteme um: Für die dänische Handelskette Jysk und den südkoreanischen Reifenhersteller Nexen Tire Corporation. "Der Bereich Regal- und Lagersysteme entwickelt sich, unter anderem aufgrund des starken Onlinehandels, nach wie vor sehr positiv und ist für uns ein bedeutender Zukunftsmarkt", erklärt Voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner.



Man sehe eine "konstant gute Auftragslage" und setze aktuell "Prestigeprojekte" mit langjährigen Kunden um, so Eibensteiner. So baut Voestalpine bis 2025 in Tschechien das mit 50 Meter bisher höchste Hochregallager in der Konzerngeschichte für den Reifenhersteller Nexen Tire Corporation, das auf die Einlagerung von 18.000 Reifenpaletten ausgelegt ist.



Außerdem baut der Konzern für ein Distributionszentrum des Einrichtungshändlers Jysk in Lelystad, Niederlande aus 8.000 Tonnen Stahl zwei Regalblöcke mit jeweils einer Höhe von 45 Metern. Das Lager mit Platz für etwa 166.000 Paletten soll bis Dezember 2025 fertiggestellt werden. Ebenso vertraut eine österreichische Möbelhauskette bei der Errichtung seines neuen Zentrallagers im Burgenland bis Oktober 2024 mit rund 70.000 Palettenplätzen auf das Know-how des Voestalpine-Konzerns.



Zahlreiche weitere Projekte in Silobauweise für Kunden u.a. aus der Möbel-, Holzbau- oder Logistikbranche würden sich aktuell in Umsetzung befinden, heißt es aus dem Konzern. "Insbesondere bei vollautomatisch zu bedienenden Hochregalsilos mit Höhen über 30 Meter nimmt die Voestalpine eine führende Rolle ein. Auf die Realisierung eines der höchsten Hochregallager in der Geschichte der Metal Forming Division sind wir sehr stolz", so die Leiterin der Metal Forming Division und Vorstandsmitglied im Konzern, Carola Richter.