Raben übernimmt für Maresi nicht nur einen Großteil des operativen Transports, sondern auch die Lagerung und Kommissionierung der Ware. Dazu zählen bekannte Produkte wie Maresi Kaffeemilch, das Shan Shi Asia-Food-Portfolio, Bugles und Chips von Lays, Dextro Energy Traubenzucker, San Pellegrino Mineralwasser, Bertolli Balsamico-Essig, Twinings Tee, Inzersdorfer Fertiggerichte, Ovomaltine, Siggi Kakao und Iso Star.

Raben betreibt auch ein Gefahrgutlager in Enns, z.B. für Sprays. Das Volumen der transportierten Güter ist beachtlich: Rund 170.000 Colli stellt Raben pro Monat zum Transport an die Kunden bereit. Auf diese Weise kommen im Jahr rund 50.000 Paletten zusammen – sowohl im Wareneingang als auch in der Verladung. Davon werden durchschnittlich rund 250 Paletten pro Monat per Bahn zur REWE-Zentrale nach Wiener Neudorf transportiert. „Der Raben-Standort in Wels und die gute Anbindung nach Deutschland sind für uns ein Gewinn und zeichnen das Raben-Netzwerk aus“, so Bassler.