Der deutsche Logistikimmobilienmarkt hat sich 2024 weiterentwickelt, allerdings mit deutlichen Verschiebungen in den Treiberbranchen. Laut einer aktuellen Analyse des Logistikimmobilienberaters Logivest entfielen rund 770.000 Quadratmeter Neubaufläche auf Logistik- und KEP-Dienstleister. Damit bleibt dieser Sektor weiterhin führend, verzeichnet jedoch einen Rückgang von 20 Prozent gegenüber 2023 und über 50 Prozent im Vergleich zu 2022. Insgesamt wurden 2024 rund 4,4 Millionen Quadratmeter Neubaufläche realisiert.

Eine der größten Wachstumsbranchen im Logistikimmobilienmarkt ist der Handel. Mit knapp 700.000 Quadratmetern Neubaufläche belegt der Sektor Platz zwei und verzeichnet eine Steigerung von über 20 Prozent im Vergleich zu 2023. Besonders dynamisch zeigt sich der Einzelhandel im Non-Food-Bereich, der um 180 Prozent zulegte. Ein herausragendes Beispiel für diese Entwicklung ist das neue E-Commerce-Logistikzentrum von Fressnapf in Nörvenich nahe Düren, das mit einer Fläche von rund 72.000 Quadratmetern das größte Einzelhandelsprojekt des Jahres darstellt. Der Spatenstich für das Bauvorhaben erfolgte im März 2024.

Nach wie vor zählt die Automobilbranche zu den wichtigen Nachfragern von Logistikflächen. Allerdings ging das Neubauvolumen in diesem Bereich um rund 40 Prozent auf 340.000 Quadratmeter zurück. Ein bedeutender Anteil entfällt auf das neue Logistikzentrum von Mercedes-Benz in Bischweier, das mit 130.000 Quadratmetern die größte Einzelentwicklung 2024 darstellt. Trotz des Rückgangs bleibt der Sektor aktiv: Für 2025/26 sind bereits weitere 350.000 Quadratmeter in Planung.

Einen starken Anstieg um 150 Prozent verzeichnet die Batterie- und Elektroniksparte. Der Wandel zur Elektromobilität treibt die Nachfrage nach Logistikflächen für diesen Bereich weiter an. Ein Beispiel hierfür ist das Großprojekt von CATL in Nohra, das die Relevanz der Branche unterstreicht.

Ein vergleichsweise neuer Player auf dem Logistikimmobilienmarkt ist der Aero- und Defence-Bereich. Aufgrund der geopolitischen Entwicklungen wächst dieser Sektor stark und bringt es 2024 auf über 100.000 Quadratmeter Neubaufläche. Zudem sind für die kommenden Jahre bereits 77.000 Quadratmeter in Planung, was auf eine anhaltende Nachfrage hinweist.

Während der Logistiksektor insgesamt rückläufige Zahlen verzeichnet, zeigt sich der Handel weiterhin als Motor der Entwicklung. Mit einer projektierten Neubaufläche von rund 1,2 Millionen Quadratmetern dürfte er 2025/26 der Haupttreiber im deutschen Logistikimmobilienmarkt sein.