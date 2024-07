Logistikimmobilien Österreich : Größter Logistikpark des Landes: DLH verkauft Bauabschnitt

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Es ist eine der größten Transaktionen am Logistikimmobilien-Markt. DLH, eine Tochter der Zech Group, übergibt den letzten Bauabschnitt des ICVE an Mieter Hornbach sowie Eigentümerin Deka Immobilien. Was den Logistikpark strategisch so besonders macht, lesen Sie hier aufgeschlüsselt.