Der oberösterreichische Logistikanlagenbauer TGW baut ab September seinen Stammsitz in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) aus.

Bis zu 100 Millionen Euro werden in zusätzliche Produktions- und Lagerkapazitäten investiert, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit. Damit sollen rund 300 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.