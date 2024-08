Autostore : Rhenus und Thalia bauen einen der leistungsstärksten Autostores weltweit

Rhenus Warehousing Solutions wickelt für den Buchhändler Thalia an mehr als 180 Standorten in 23 Ländern Warehousing-Lösungen und Fulfillment-Services ab. Nun werden die Logistikflächen und -kapazitäten am Standort Thüringen erweitert und ein neuer AutoStore mit 530 Robotern in die Prozesse integriert.