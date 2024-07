Exotec kommt nach Österreich. Der Entwickler von skalierbaren Robotersysteme für die Intralogistik eröffnet eine Niederlassung in Graz.

Das Unternehmen, das seine Robotiksysteme als Lagerautomationslösungen realisiert, will damit die Kundennähe in Österreich verbessern. Aber auch neue Wachstumschancen in den angrenzenden Märkten sind ein Thema.