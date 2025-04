Die Intralogistikbranche zeigt sich trotz wirtschaftlicher Herausforderungen robust. Experten schätzten den Markt im Jahr 2022 auf 41,3 Mrd. US-Dollar und prognostizieren in den kommenden zehn Jahren ein jährliches Wachstum von acht bis zehn Prozent.

In den vergangenen vier Jahren hat Schwingshandl seinen Umsatz mehr als verdoppelt und 2024 erstmals über 45 Millionen Euro erzielt. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro an, bis 2029 soll dieser auf etwa 90 Millionen Euro steigen. „Wir wollen gesund und nachhaltig wachsen – mit rund 15 Prozent pro Jahr. Ein zentraler Baustein dafür ist unsere weitere Internationalisierung“, erklärt Schwingshandl.

Besonders in den USA sieht das Unternehmen großes Potenzial und plant dort die Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft. Derzeit stammen bereits 20 Prozent des Umsatzes aus den Vereinigten Staaten, 70 Prozent aus Europa – rund 40 Prozent davon aus dem DACH-Raum. „Unser Ziel ist ‚Nischenweltmeister‘: Wir wollen Weltmarktführer in der Nische maßgeschneiderter Intralogistiklösungen werden“, so Schwingshandl weiter.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich zudem das europäische Private-Equity-Unternehmen IK Partners und übernahm eine Mehrheitsbeteiligung an Schwingshandl.

Für das geplante Wachstum sollen zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Die Erweiterungspläne für ein neues Bürogebäude mit Tiefgarage liegen bereits in der Schublade. Bis Sommer 2025 soll entschieden werden, wann mit dem Bau begonnen wird. „Wir haben uns frühzeitig ein Grundstück gesichert und investieren auch künftig weiter in den Standort Holzhausen“, sagt Schwingshandl. Dabei stehe nicht nur Wachstum, sondern auch Nachhaltigkeit im Fokus.

Schwingshandl realisiert Projekte in Europa, China, Singapur, Australien und Nordamerika – für unterschiedlichste Branchen. Das Kundenportfolio umfasst Anlagen für Fördern, Lagern, Verteilen, Palettieren, Heben, Stapeln sowie für das Ent- und Beladen.