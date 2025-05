Die Herausforderung beim Rollout bestand darin, das WMS innerhalb kurzer Zeit in verschiedenen Lagern in drei unterschiedlichen Regionen zu implementieren. Zudem sollte die Lösung sukzessive auf weitere Länder ausgerollt werden können. Unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen realisierte Logistics Reply einen internationalen End-to-End-Rollout. Dabei arbeiteten die Teams von Logistics Reply und Puma sowohl lokal als auch global eng zusammen, um gemeinsam eine übergreifende Lösung mit verbesserten Prozessen zu definieren, die alle Nutzergruppen zufrieden stellt.

In nur wenigen Monaten war die erste Version des WMS bereit für den Rollout am ersten definierten Standort in Österreich. Währenddessen entwickelte Logistics Reply das Rollout-Template kontinuierlich weiter, um den Anforderungen weiterer komplexer Puma-Standorte gerecht zu werden. Der zweite Livegang in Österreich konnte auf dieser Basis in nur zwei Wochen umgesetzt werden. Aufgrund der Rest-APIs und der Cloud-nativen Struktur lässt sich das WMS einfach an bestehende Softwarestrukturen in den weltweiten Lagern anbinden.