Die Anforderungen an Lagerbetriebe sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Mehr Verkaufskanäle, höhere Nachfrage und Fachkräftemangel machen den Status quo vieler Unternehmen zunehmend herausfordernd. Manhattan Associates hat in seiner umfassenden Studie "State of Warehouse Operations 2024" einen detaillierten Blick auf die Probleme und Lösungen in der globalen Intralogistik geworfen.

Dabei zeigt sich, dass die meisten Betriebe sich nicht nur an ihren eigenen technologischen Grenzen aufreiben, sondern es auch einige strategische Lücken gibt, die sie adressieren sollten. Investitionen in moderne Technologien und ein stärkerer Fokus auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter könnten dabei einen notwendigen Wandel einleiten.

Sehen Sie hier den Blitztalk mit Amazon-Manager Richard Zeger zu Innovationen von Amazon in Europa