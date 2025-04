Sebastian Wolf tritt seine neue Position als CFO von TGW mit 5. Mai an und folgt auf Clemens Bauernfeind, der die Funktion seit Mai 2024 interimistisch ausübt und TGW Logistics noch bis Ende Juni für eine reibungslose Übergabe begleitet.

Wolf war zuletzt beim oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer tätig und übernahm dort unterschiedliche Führungsrollen, bevor er 2017 zum CFO und 2022 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt wurde. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die Neuausrichtung der Finanzierung, die Einführung eines konzernweiten SAP-Systems sowie eine signifikante Erhöhung der Liquidität. Als CEO gelang Wolf darüber hinaus der erfolgreiche Turnaround: Das operative Ergebnis entwickelte sich von minus ein Prozent 2022 auf plus fünf Prozent 2024, bei gleichzeitigem Rekord-Auftragseingang trotz starker Preisanpassungen.

Sebastian Wolf bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Finance, Controlling, Treasury, IT-Security, SAP, Transformation, M&A (Mergers & Acquisitions) sowie Strategie und Performance Management mit. Seine breite Expertise, gepaart mit digitalem Know-how und einem exzellenten Netzwerk in der österreichischen Industrie- und Bankenlandschaft, machen ihn zu einem wichtigen Impulsgeber für TGW Logistics, heißt es in einer Aussendung des Logistik-Unternehmens.

Die Auswahl von Sebastian Wolf erfolgte durch den Stiftungsvorstand in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung von TGW Logistics. Neben der fachlichen Qualifikation überzeugte Sebastian Wolf durch seine Werteorientierung und seine Begeisterung für die „Idee TGW“, die auf nachhaltiges Wachstum, unternehmerische Verantwortung und die Verbindung von ökonomischem Erfolg und gesellschaftlichem Mehrwert setzt, so TGW.