Shuttle-Einheiten transportieren durch sogenannte Lagerkanäle das Lagergut innerhalb des speziell entwickelten Regalsystems. Die Waren werden von den automatisierten Schubmaststaplern in das System eingespeist, die die Shuttle-Einheiten auch zwischen den verschiedenen Kanälen bewegen. Je nach Anwendungsprinzip FIFO- (First In, First Out) oder LIFO- (Last In, First Out) kann das System konfiguriert werden und die Ware damit wunschgemäß verwaltet werden.



Das System ist ideal für unterschiedliche Lageranforderungen, wie z. B. ein Fertigwarenlager in der Fertigung oder zur Lagerung von Nachschubbeständen für Kommissionier-Stationen. Andere typische Lager- und Handhabungsanforderungen ergeben sich aus großen Lagerbeständen in Massenlagern oder auch der Zuweisung wertvoller, zusätzlicher Fläche für Pufferlager in Eingangs- und Ausgangsbereichen, die einen großen Durchsatz erfordern. Auch der Einbau der Anlage auf einer höheren Ebene ist möglich, wodurch darunter freier Arbeitsraum entsteht.



"Wir sehen viele Unternehmen, die die Nutzung ihres verfügbaren Raums steigern möchten. Angesichts der aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt ist die Automatisierung für unsere Kunden ein immer beliebterer Weg. Daher erscheint uns die Kombination dieser Schlüsselprodukte zu einer Standardlösung sehr sinnvoll“, erklärt Jose Gener, Vice President Sales & Marketing, Toyota Material Handling Europe.