Fachkräftemangel und steigender Kostendruck machen Automatisierung auch für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in der Metall- und Blechbearbeitung unverzichtbar. Bislang scheiterten solche Projekte an hohen Kosten und komplexen Systemen, die in der Arbeitsrealität von KMU nicht praktikabel sind. Eine Kooperation zwischen Safelog und Trumpf hat zum Ziel, eine praxistaugliche, wirtschaftlich attraktive und speziell für diese Branchen entwickelte Lösung anzubieten.

Kern der Kooperation ist das „Material Flow Kit“, ein Paket, das die robusten, anwendungsbezogen ausgelegten mobile Transportroboter von Safelog mit einer intuitiven Web-App kombiniert. Die mobilen Roboter übernehmen den Transport von Materialien zwischen Produktionsstationen und lassen sich über Tablet oder Smartphone einfach bedienen. Transportaufträge werden mit wenigen Klicks erstellt. Die bewusst reduzierte Technik umfasst nur die notwendigen Komponenten für einen zuverlässigen Materialtransport, was Investitionskosten, Wartungs- und Serviceaufwand deutlich reduziert. Zudem ist die Lösung skalierbar gestaltet, sodass Unternehmen bei steigendem Automatisierungsbedarf flexibel weitere Roboter integrieren können.

„Wir ermöglichen Betrieben der Metall- und Blechbearbeitung erstmals einen einfachen und bezahlbaren Zugang zur Automatisierung ihrer Transportaufgaben. Unsere Roboter sind speziell dafür entwickelt, wirtschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig höchsten Anforderungen an Zuverlässigkeit und Effizienz zu genügen“, erklärt Safelog-Geschäftsführer Mathias Behounek.

Ein weiterer Vorteil des „Material Flow Kit“ sei die agentenbasierte Steuerung der Roboter, heißt es von den Unternehmen: Diese kommunizieren eigenständig miteinander und benötigen keine zentrale Leitsteuerung. Das Ergebnis ist eine Senkung der Kosten für die Umsetzung bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebssicherheit.

„Durch die Kooperation mit Safelog können wir unseren Kunden jetzt erstmals eine Einsteiger-Komplettlösung aus einer Hand anbieten“, sagt Peter Epperlein, Head of Product Mmt SFS, Storage & Intralogistics bei Trumpf. „Neben unseren Maschinen zur Metallbearbeitung umfasst unser Angebot nun auch die einfache und unkomplizierte Automatisierung des Materialtransports. So unterstützen wir Betriebe nachhaltig dabei, ihre Produktivität zu erhöhen und dem Fachkräftemangel wirkungsvoll entgegenzutreten.“