Ein nachhaltiges Lager zeichnet sich nicht nur durch grüne Energie aus, sondern auch durch intelligente Nutzung vorhandener Ressourcen. Das SAP EWM bietet die Möglichkeit, Slotting-Strategien zu implementieren. Indem das Produkt auf den passenden Platz eingelagert wird, können Wege optimiert, Durchlaufzeiten reduziert und die Kapazität der Lagerfläche gesteigert werden. Die Platzfindung ist dabei von verschiedenen, individuell definierbaren Faktoren abhängig. Die Prozessoptimierung führt zu einer Reduzierung des Energieaufwands der Kommissionierung.

Die automatisierte Steuerung von Fördertechnik oder temperaturgeführten Bereichen lässt sich über SAP EWM regeln – abhängig von Nutzung, Zeitfenstern oder Prozessauslastung. SAP Cloud WM geht hier noch einen Schritt weiter: Die cloudbasierte Architektur erlaubt eine feinere Skalierung und damit eine passgenaue Ressourcennutzung.

Auch Verpackungs- und Retourenmanagement werden systemisch optimiert, was einen zusätzlichen Beitrag zur effizienten Ressourcennutzung und folglich CO₂-Reduktion liefert. Ein zentraler Aspekt nachhaltiger Lagerlogistik liegt in der systemischen Erfassung und Bewertung von Ressourcenverbräuchen, ein Bereich, der zunehmend regulatorisch in den Fokus rückt. So verpflichtet die EU-Unternehmensrichtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) dazu, auch die Ressourcenabflüsse eines Unternehmens offenzulegen. Maßnahmen, wie das Reduzieren von Verpackungsabfällen und das Wiederverwenden von Materialien, leisten einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der ESG-Kennzahlen.

Im Lager lassen sich relevante Daten generieren, etwa über die Verweildauer einzelner Produkte oder Chargen. Diese Kennzahl ermöglicht es, den standortspezifischen CO₂-Fußabdruck anteilig auf Produkte oder Produktgruppen zu verrechnen – ein entscheidender Schritt für die innerbetriebliche Allokation von Emissionen.