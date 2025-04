Ab Herbst 2025 erweitert der FH OÖ Campus Steyr das Angebot des Bachelorstudiums „Internationales Logistik-Management“ und bietet das Programm nun auch in englischer Sprache an. So verstärkt der Studiengang seine internationale Ausrichtung, kann Studierende aus aller Welt ansprechen was wiederum und die Möglichkeit eröffnet, internationale Talente als potenzielle zukünftige Fachkräfte für Oberösterreich auszubilden und zu gewinnen.

„Die Möglichkeit, in mehreren Sprachen zu agieren, ist ein unschätzbarer Vorteil in der global vernetzten Wirtschaft“, erklärt Studiengangsleiter Oliver Schauer. „Mit der Option, das Studium auf Deutsch oder Englisch zu absolvieren, rüsten wir unsere Absolventen optimal für die Herausforderungen internationaler Karrieren."

Dadurch könnten eben auch Studierende ohne Deutschkenntnisse in Steyr studieren, nebenbei erlernen sie während des Studiums die deutsche Sprache. Das ermögliche ihnen, das Studium in Deutsch abzuschließen und sich "für anspruchsvolle Tätigkeiten in der Logistik innerhalb Österreichs zu qualifizieren. So bilden wir stark gesuchte Fachkräfte für die heimische Wirtschaft aus", so der Studiengangsleiter.

„Diese strategische Erweiterung unseres Studienangebots auf drei englischsprachige wirtschaftliche Studiengänge am FH OÖ Campus Steyr bietet sowohl inländischen als auch internationalen Studierenden mehr Auswahlmöglichkeiten und bereitet sie ideal auf eine internationale Karriere vor. Das Studium Internationales Logistik-Management ist das erste Studium an der FH Oberösterreich, dass in Deutsch und Englisch angeboten wird“, ergänzt Dekan Heimo Losbichler.