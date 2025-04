„Am Ende geht es stets um Wettbewerbsfähigkeit, Effizienzsteigerung, Produktivitätssteigerung. Die Automatisierung in der Logistik hilft uns dabei, unsere Fachkräfte von körperlich anspruchsvoller Arbeit zu entlasten. Die Intralogistik ist ein Schlüsselprozess in der Fertigung, die unmittelbar Einfluss darauf nimmt, wie robust unsere Abläufe sind. Es geht darum, Materialien und Betriebsmittel mit einer hohen Verfügbarkeit an den Ort zu liefern, an dem sie benötigt werden", erklärt dazu Christian Gladow, VP IT Productline Shopfloor Execution Solutions.

Andre Heskamp, VP IT Productline Connectivity and Process Control Solutions, ergänzt: „In der Fabrik der Zukunft bei Schaeffler werden wir weiterhin unsere Kernfelder Technologie und Manufacturing Excellence forcieren. Zentral hierfür sind Automatisierung und Effizienz in der Materialbereitstellung. Hierfür werden wir in unseren über 80 Produktionsstandorten weitere AGVs in unsere Prozesse integrieren. Das erfordert eine zentrale, skalierbare und integrierte Softwarelösung. Die Synaos IMP ist schon jetzt ein Kernbaustein in Schaefflers Lösungslandschaft.“

