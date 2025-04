EU-Verpackungsrichtlinie : Wie Soennecken die EU-Verpackungsverordnung PPWR umsetzt

Die "Packaging and Packaging Waste Regulation" (PPWR) der EU wurde im Europäischen Rat angenommen, im Juli 2026 tritt sie in Kraft. In der Intralogistik wird sie vor allem in der Kommissionierung und beim Versand schlagend. Unitechnik hat bei Soennecken zwei Ansätze verfolgt, um Überverpackungen zu vermeiden.