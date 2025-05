Robotik : DHL forciert Automatisierung mit Milliarden-Investition

DHL hat in den letzten drei Jahren über eine Milliarde Euro allein in die Automatisierung seiner Kontraktlogistik-Sparte investiert. Nun folgt der nächste Schritt: Der Konzern will mehr als 1.000 zusätzliche Roboter von Boston Dynamics konzernweit in verschiedenen Geschäftsbereichen einsetzen.