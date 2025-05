Storebox verfügt bisher über 21.000 Abteile in sechs Ländern, die neue Kooperation erweitert das Angebot für kontaktlose Paketzustellung in Deutschland und Österreich. "Die Nachfrage nach smarten, urbanen Logistiklösungen wächst stetig", so Braith. "Mit Myflexbox gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt: eine nachhaltige, flexible und skalierbare Infrastruktur für die letzte Meile zu schaffen. Die neue Kooperation ist für uns ein ausgezeichneter Wachstumstreiber – sowohl strategisch als auch wirtschaftlich."

Ab dem Sommer 2025 sollen 60 neue Paketstationen an ausgewählten Storebox-Standorten in Deutschland eröffnet werden, 40 weitere sollen im vierten Quartal folgen. Zusätzlich übernimmt Myflexbox 60 bestehende Lockersysteme von Storebox in Deutschland und Österreich und integriert diese in das vorhandene Netzwerk. Für 2026 sind bereits weitere Ausbauschritte geplant.

"Die Partnerschaft ermöglicht es uns, die urbane Logistik zu transformieren und den Service für unsere Kund:innen signifikant zu verbessern. Unsere Systeme ergänzen sich ideal: Während Storebox durch stadtnahe Infrastruktur punktet, bieten wir die passende Technologie für eine sichere, bequeme und nahtlose Out-of-Home-Delivery“, ergänzt Jonathan Grothaus, CEO und Founder von Myflexbox.