Der Nachbarstaat Deutschland macht 2025 in Sachen Digitalisierung einen Schritt nach vorne: Mit dem Beginn der E-Rechnungspflicht müssen deutsche Unternehmen seit dem 1. Januar in der Lage sein, Rechnungen auf Basis der EN16931-Formate zu bearbeiten. Diese Maßnahme ist Teil der EU-Initiative "VAT in the Digital Age" (ViDA), die darauf abzielt, das Mehrwertsteuersystem zu digitalisieren, Prozesse zu vereinfachen und den Steuerbetrug zu reduzieren.

In Österreich gilt noch keine generelle Pflicht zur E-Rechnung, hierzulande sind E-Rechnungen bislang nur im öffentlichen Bereich verpflichtend, ein Datum für eine generelle E-Rechnungspflicht in Österreich gibt es noch nicht. Die deutsche Regelung hat jedoch bereits Auswirkungen auf viele Unternehmen in Österreich.

In Deutschland wird die Papierrechnung also abgelöst; der digitale Wandel wird sich jedoch aufgrund der dreijährigen Übergangsfrist nicht kurzfristig vollziehen. Viele Unternehmen werden allerdings die Vorteile einer frühzeitigen Implementierung der E-Rechnung erkennen und zügig umstellen. Insbesondere große und mittelständische Unternehmen profitieren von proaktivem Handeln, um sich frühzeitig an die E-Rechnungs- und Continuous-Transaction-Control-(CTC)-Vorgaben anzupassen.

Auch wenn es in Österreich bislang noch keine gesetzliche Verpflichtung zur E-Rechnung im B2B-Bereich gibt, rückt die digitale Transformation der Rechnungsstellung mit der Einführung E-Rechnungspflicht in Deutschland ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nur österreichische Unternehmen, die eine feste Niederlassung in Deutschland haben, sind mit der deutschen Gesetzesänderung zur E-Rechnungsstellung verpflichtet. Dennoch bringt die E-Rechnungspflicht in Deutschland für österreichische Unternehmen noch weitere Auswirkungen und Chancen mit sich.

Deutsche Geschäftspartner werden zunehmend elektronische Rechnungen einfordern, um die Vorteile der automatisierten Datenverarbeitung vollumfänglich nutzen zu können: Kosten lassen sich reduzieren, die Fehleranfälligkeit sinkt und der digitale Rechnungsprozess schont Umwelt und Ressourcen. Im Bereich der öffentlichen Verwaltung (B2G) sind E-Rechnungen in Österreich bereits seit 2014 Pflicht. Weil das dabei verwendete ebInterface-Format in der aktuellen Version mit der EN16931 kompatibel ist, lohnt es sich für österreichische Unternehmen zunehmend, auch im B2B-Bereich umzustellen.

Unternehmen, die jetzt mitziehen, können nicht nur kurzfristig durch Gewährleistung der neuen Standards der deutschen Geschäftspartner profitieren. Langfristig bietet die E-Rechnung Zukunftssicherheit bei möglichen österreichischen Gesetzanpassungen und garantiert internationale Kompatibilität. Dabei ist selbst die Umstellung von papierbasierten Rechnungen auf ein automatisiertes digitales System mit globalen E-Rechnungslösungen vergleichsweise rasch und unkompliziert möglich.