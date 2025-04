Der Begriff „Composable Architecture“ wurde etwa 2020 vom Marktforschungsunternehmen Gartner geprägt und hat in den letzten vier Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen vorübergehenden Trend, sondern um einen entscheidenden Ansatz, der die Exzellenz in der heutigen, schnelllebigen Welt neu definiert – einer Welt, in der Innovation und Agilität zentral sind.

Die „Composable Supply Chain“ folgt diesem Prinzip und basiert auf der Flexibilität, verschiedene funktionale Bausteine auf kohärente Weise miteinander zu verbinden. Ob Transportmanagement, Lagerlogistik oder strategische Planung – jedes Modul kann individuell ausgewählt und entsprechend den spezifischen Anforderungen des Unternehmens integriert werden.

Dieser modulare Ansatz ermöglicht die Schaffung einer maßgeschneiderten Supply Chain, die sich dynamisch an veränderte Bedingungen anpasst und gleichzeitig traditionelle Technologieraster zwischen operativen Lösungen (wie Lager und Transport) und Planungslösungen aufbricht.