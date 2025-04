Supplychain-Management : Lieferkettentransparenz: Das kann SAP BN4L

Lesezeit: ca. 3 Minuten

In einer Welt, in der Transparenz in der Lieferkette immer wichtiger wird, stellt sich das SAP Business Network for Logistics (BN4L) als ein innovatives Werkzeug dar, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Logistikprozesse neu zu gestalten. Mit Funktionen, die in die Bereiche Global Track and Trace, Freight Collaboration und Material Traceability einzuteilen sind, wird die Sichtbarkeit, insbesondere aber auch die Kommunikation über die gesamte Lieferkette, verbessert.