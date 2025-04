„Die Sicherheit der Softwarelieferkette hängt davon ab, Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren und alle Ebenen zu schützen – von der Infrastruktur über den Code bis hin zu den Pipelines“, so Marc Meckel, Manager DomainConsulting bei Palo Alto Networks. „Besonders kritisch ist dabei die kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen. Wer heute seine Supply Chain absichert, muss morgen bereits die nächsten Bedrohungen antizipieren."

Unternehmen sollten daher nicht nur in Technologien, sondern auch in die Schulung ihrer Entwicklungsteams investieren, um eine nachhaltige Sicherheitskultur zu etablieren. Die größte Herausforderung liege dabei oft nicht in der Implementierung einzelner Sicherheitsmaßnahmen, sondern in deren nahtloser Integration in bestehende Entwicklungsprozesse, führt Meckel aus.