Je nach Branche und Anforderungen bieten sich unterschiedliche Länder als alternative Produktionsstandorte an. Besonders häufig genannt werden Indien und Vietnam als führende Standorte in Asien, die verstärkt in Infrastruktur und Ausbildung investieren. Mexiko und Lateinamerika, die aufgrund ihrer Nähe zu den USA profitieren. Und schließlich osteuropäische Länder wie Ungarn, die einen direkten Zugang zum europäischen Markt ermöglichen.