Der internationale Handel macht heute laut Informationen der Weltbank fast zwei Drittel des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Der globale Handel hat zwar dem lokal nachlassenden Wirtschaftswachstum der europäischen Volkswirtschaften entgegengewirkt, aber auch die Abhängigkeiten von Handelspartnern gesteigert. Vor allem Deutschland hat den internationalen Handel konsequent vorangetrieben, um die eigene Wirtschaft zu stärken. Als größter europäischer Handelspartner hat sich Deutschland als eine der offensten Volkswirtschaften positioniert und ist damit besonders betroffen von internationalen Entwicklungen. Branchen wie Fahrzeugbau, Elektrotechnik und Chemieproduktion sind stark auf importierte Vorprodukte angewiesen.

Viele dieser Produkte stammen dabei häufig nur von einer handvoll Exporteuren in Drittländern und werden über wenige zentrale Handelsrouten transportiert. Sie sind deshalb besonders anfällig für geopolitische Spannungen, bewaffnete Konflikte, protektionistische Regulierungen und Naturkatastrophen, die zu Preisschwankungen und Lieferengpässen führen können.

Tatsächlich haben laut Informationen der Europäischen Investitionsbank bereits 46 Prozent der EU-Unternehmen erhebliche Herausforderungen durch Störungen in der Logistik, den Zugang zu Rohstoffen und wichtigen Komponenten wie Halbleitern erlebt, können sich aber nicht schnell genug an die sich verändernden Bedingungen anpassen. Einerseits sind mehr als die Hälfte der großen Unternehmen in der EU auf speziell für sie angefertigte Vorprodukte angewiesen, was ihre Fähigkeit zur Diversifikation erschwert. Andererseits könnten importierende Unternehmen Schwierigkeiten haben, Expertise und Kapazitäten in anderen Regionen zu finden. Zwei Drittel der Unternehmen, die hauptsächlich auf Nicht-EU-Importe angewiesen sind, berichten, dass es schwierig wäre, diese durch Inputs aus der EU zu ersetzen.