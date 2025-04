Seit 1. Februar ist Simon Hasenauer Geschäftsführer des "Team Österreich" von Remira, einem Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Softwarelösungen mit Hauptsitz in Dortmund. Der 28-jährige Hasenauer ist auch Mitgründer des auf digitale Kassenbelege und Retargeting-Lösungen spezialisierten Unternehmens Warrify, einem strategischen Partner von Remira. Er bleibt außerdem weiterhin Geschäftsführer des Jungunternehmens.

Simon Hasenauer folgt als Geschäftsführer für Remiras Standort Österreich auf Markus Busch. Busch, der zugleich die Geschäftsführung an beiden Standorten Österreich und Schweiz innehatte, bleibt Geschäftsführer der Remira Schweiz AG und wird sich nun fokussiert dem weiteren Ausbau des Schweizer Markts widmen.

Hasenauer gilt als Experte für Kundenbindung, Omnichannel und cloudbasierte Geschäftsmodelle im Retail-Kontext. Er soll als Geschäftsführer mit Sitz am Standort Wien dabei helfen, das bestehende Geschäft von Remira auszubauen und um weitere Geschäftsfelder zu ergänzen. Er fokussiert dabei die Steigerung der Markenbekanntheit des Unternehmens und deren Plattform-Lösungen. Er bringe dafür sowohl sein Netzwerk und seine Kenntnisse des Retail-Marktes in Österreich ein, als auch seine Erfahrung im Aufbau eines cloudbasierten SaaS-Geschäftsmodells sowie die notwendige Sales-Expertise, so eine Aussendung von Remira.



Hasenauer ist fest davon überzeugt, dass die Zukunft in der Cloud liegt und Unternehmen nur durch eine moderne, skalierbare Infrastruktur flexibel auf Marktanforderungen reagieren können. „Der österreichische Markt bietet enormes Potenzial für innovative, cloudbasierte Handelslösungen. Mein Fokus liegt darauf, Remira hier gezielt als führenden Anbieter zu positionieren und unseren Kunden dabei zu helfen, den Weg in ein digitales und kundenzentriertes Omnichannel-Zeitalter zu ebnen“, erklärt Hasenauer.



Neben der klaren Cloud-Strategie sieht Hasenauer einen zentralen USP von Remira in der breiten Palette an innovativen Lösungen, mit denen das Unternehmen seinen Kunden ein ganzheitliches Angebot für das Management von Supply-Chain- und Omnichannel-Commerce-Prozessen bietet.



„Wir sind froh, Simon für uns gewonnen zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Diese Personalie zeigt das klare Bekenntnis und den Glauben von Remira an unsere wichtigen, strategischen Märkte in Österreich und der Schweiz. Wir sehen dort große Potenziale unsere Marktanteile signifikant zu steigern. Das wollen wir mit unseren durch den Retail mehrfach preisprämierten und in der D-A-CH Region bekannten Lösungen für ein nahtloses, kundenzentriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis tun. Darüber hinaus möchten wir aber auch zusätzliche innovative Lösungen für z. B. anonyme Kundenbindung oder KI-basierte Planungs-Services anbieten”, macht Mario Raatz, Chief Sales Officer bei Remira, deutlich.