Um den Ladevorgang optimal in den Betrieb zu integrieren – und Herausforderungen wie das Laden in der Nacht zu umgehen – befürworten viele Fahrer das Laden direkt an der Laderampe. In Deutschland gibt es bereits erste Projekte: So baut die DHL Group in Kooperation mit E.ON eine Schnellladeinfrastruktur an ihren Standorten auf. Die E.ON-Lösungen sind exakt auf die Bedingungen der Fahrzeuge und Ladesituationen abgestimmt, um das Laden an der Rampe auch bei engen Platzverhältnissen zu ermöglichen. Um Engpässe zu vermeiden, Ressourcen effizient zu nutzen und Investitionen zu refinanzieren, genehmigt DHL ihren Servicepartnern die Mitnutzung der Ladestationen und schafft damit eine höhere Auslastung der Infrastruktur.