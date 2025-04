Im Schienengüterverkehr zeigen sich entgegengesetzte Entwicklungen. Der Mittelkorridor über Kasachstan steckt fest – laut Staberhofer stauen sich aktuell bis zu 40 Züge im kaspischen Fährhafen Aqtau. Seine klare Empfehlung: „Buchen Sie diesen Korridor bis zum Sommer nicht.“

Dafür rückt die Türkei-Achse stärker in den Fokus. Die ÖBB Rail Cargo Group hat ihre Verbindungen ausgebaut: Die Frequenz zwischen der Türkei und Sopron wurde verdoppelt, bestehende Strecken – etwa via Budapest – wurden gestärkt. Der Türkei-Korridor gewinne so als stabile Brücke zwischen Asien und Europa an Bedeutung.