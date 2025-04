Um Logistikprozesse zukunftssicher zu gestalten, empfiehlt es sich für Unternehmen, die Chancen einer Migration auf SAP EWM S/4HANA frühzeitig zu nutzen. Der damit verbundene Retrofit ermöglicht es ihnen, Infrastrukturen effizient zu modernisieren, die Arbeitsproduktivität zu steigern und sich wertvolle Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten. SAP bietet beim Wechsel auf S/4HANA attraktive Vertrags- oder Produktkonvertierungs-Anrechnungsregeln an. Diese sinken jedoch jährlich. Wer bis 2027 nicht wechselt, erhält zwar weiterhin Support, muss sich aber entscheiden – zwischen teurer „Customer Specific Maintenance“ und „Extended Maintenance“.

Beide Alternativen bedeuten einen Aufschlag von zwei Prozentpunkten auf die bestehende Wartungsbasis, was starke Kostensteigerungen bedeuten kann. Um den Übergang in die SAP-Cloud möglichst einfach zu gestalten, hat SAP das Abo-Programm „Rise with SAP“ geschaffen, das Kunden eine flexible Cloud-Migration als „Business-Transformation-as-a-Service“ verspricht.