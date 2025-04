Die Einführung des E-LKW erforderte eine detaillierte Routenanalyse, um eine reibungslose Integration in den Betriebsablauf sicherzustellen, heißt es von Hödlmayr. Mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern wird das Fahrzeug in einer einstündigen Ladepause zwischen den Produktionsschichten nachgeladen, während eine vollständige Aufladung der Batterien über Nacht erfolgt. Eine speziell errichtete Schnellladestation am Hödlmayr-Standort soll für eine optimale Energieversorgung sorgen.

