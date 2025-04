Immer mehr Unternehmen setzen auf Elektrofahrzeuge, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und die Anforderungen emissionsfreier Zonen in Städten zu erfüllen. Dieser Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit wird sich im kommenden Jahr noch verstärken. Dabei geht es nicht nur darum, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, sondern ein klares Signal an umweltbewusste Verbraucher*innen zu senden. Viele Verbraucher*innen sind zudem bereit, mehr zu bezahlen für eine grüne Lieferung. Gleichzeitig gewinnen alternative Lieferkonzepte wie gebündelte Transporte zunehmend an Bedeutung. Denn eine gebündelte Zustellung ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch kosteneffizienter. Spannend dabei wird die Frage, wie viel Geduld die Empfänger*innen im Tausch für eine grünere Zustellung bereit sind, aufzubringen.