Wie hat sich die Konkurrenzsituation, vor allem im DACH-Raum entwickelt, seit Rail Academy auf dem Markt ist?"

In den letzten Jahren ist der Bedarf an Ausbildungen im Eisenbahnsektor stetig gewachsen. Die zunehmende Anzahl an Eisenbahnunternehmen erfordert zugleich eine Ausweitung der Bildungsangebote. Allein in Österreich gibt es derzeit 30 zertifizierte Schulungseinrichtungen, von denen jedoch nur ein geringer Teil in der Lage ist, vollumfängliche Ausbildungsprogramme anzubieten.

Ein wesentlicher Grund dafür ist die Vielfalt an sogenannten qualifizierten Tätigkeiten, die über die Ausbildung von Triebfahrzeugführer:innen hinausgehen. Schulungseinrichtungen müssen über die entsprechenden Kompetenzen im eigenen Haus verfügen – also genügend qualifizierte Trainer:innen und die dafür notwendige Bildungsinfrastruktur. Die Bereitstellung dieser Ressourcen ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden. Insbesondere längere Ausbildungsprogramme mit 160 oder mehr Unterrichtseinheiten sind wirtschaftlich oft schwer rentabel zu betreiben. Zudem verschärft der akute Mangel an Lehrkräften in der Branche die Situation zusätzlich.

Erhält das Thema Ausbildung im Schienenverkehr in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit?

Die gesamte Bahnbranche in Europa befindet sich demografisch bedingt in einem Generationenwechsel. Dies bringt eine Vielzahl an Herausforderungen mit sich. Einerseits muss das in den Ruhestand gehende Personal schnellstmöglich ersetzt werden, andererseits sehen sich Eisenbahnunternehmen mit einer steigenden Fluktuation der Beschäftigten konfrontiert und müssen zugleich den wachsenden Weiterbildungsbedarf decken.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Verkehrsmitteln wie der Bahn, was wiederum zusätzlichen Personalbedarf erzeugt. Auch die Ausbildungsmethodik befindet sich im Wandel. In den letzten Jahren haben insbesondere die fortschreitende Digitalisierung und Standardisierung in allen Bereichen der Bahn neue Anforderungen an die Berufsausübung geschaffen. Diese müssen in der Ausbildung abgebildet werden – eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist.

Das Bahnwesen gehört zu den sicherheitskritischen Bereichen, weshalb die betriebliche Ausbildung besonders hohen Anforderungen unterliegt. In diesem Zusammenhang gewinnen menschliche und organisatorische Faktoren zunehmend an Bedeutung – ein Ansatz, der in der Luftfahrt seit vielen Jahren ein essenzieller Bestandteil der Ausbildung ist. Ich persönlich halte diese Entwicklung für äußerst zielführend.

Die Anpassung traditioneller Ausbildungsmethoden an diese neuen Prinzipien erfordert jedoch ein grundlegendes Umdenken in der Methodik. Um diese Transformation erfolgreich zu gestalten, ist spezialisiertes Know-how im Bereich der methodischen Leitung unerlässlich.