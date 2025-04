In Zukunft sollen über 1.500 E-Lkw in Amazons europäischem Transportnetzwerk eingesetzt werden. Die bestellten eActros 600 sind ein Schritt in Richtung dieses Ziels und werden ab 2025 das Transportnetzwerk von Amazon ergänzen. Sie seien von zentraler Bedeutung für die Vermeidung von CO2-Emissionen auf der mittleren Meile, also dem Transport von Waren zwischen Logistikzentren und städtischen Gebieten, so Amazon. Damit das funktioniert, installiert Amazon hunderte Schnellladestationen an seinen europäischen Standorten, sodass die Lkw in etwas mehr als einer Stunde von 20 % auf 80 % aufgeladen werden können. Zusammen genommen sollen die emissionsfreien Fahrzeuge nach vollständiger Inbetriebnahme jährlich mehr als 350 Millionen Pakete transportieren.

Andreas Marschner, Vice President of Worldwide Operations Sustainability bei Amazon, zu den Ankündigungen: „Unser Ziel ist es, bis 2040 ein CO2-neutrales Logistiknetzwerk zu betreiben. Die Erweiterung unseres Logistiknetzwerks um die neuen Elektro-Lkw des Modells eActros 600 von Mercedes-Benz Trucks ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Wir werden weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um die Elektrifizierung auf europäischen Straßen voranzutreiben. Unsere Mikromobilitäts-Zentren ergänzen diese Schritte perfekt und ermöglichen es, die gesamte Strecke von unserem Logistikzentrum bis zur Haustür unserer Kunden ohne Abgasemissionen zurückzulegen. All dies ist Teil unserer Bestrebungen, eine innovative und nachhaltigere Logistik voranzutreiben.“

Karin Rådström, Vorsitzende des Vorstands der Daimler Truck Holding AG, betont: „Es freut uns sehr, dass sich Amazon als ein Vorreiter der Transformation hin zu alternativen Antrieben für den eActros 600 – der neue Standard für nachhaltigen Transport – entschieden hat. Unser eActros 600 ist eine starke Alternative zu einem Diesel-Lkw – dank seiner Reichweite von 500 Kilometern mit einer Batterieaufladung. Mit seiner sehr hohen Energieeffizienz wird der eActros 600 für Flottenbetreiber zudem profitabel sein.“

