Die 10.000 Kilometer lange Reise der Vox Patris, lateinisch für „Stimme des Vaters“, begann in Südpolen, wo sie von der Glockengießerei Jan Felczyński und Rduch Bells & Clocks gegossen wurde. Sie wurde sorgfältig verpackt, per Kran auf einen Lkw verladen und in einem Lagerhaus in der Nähe des Baltic Hub Terminals in Gdańsk zwischengelagert. Von dort aus wurden die Glocke, zwei kleinere Glocken und Teile der Konstruktion für den Seetransport in Übergröße (OOG) nach Brasilien vorbereitet.

Die Rekordglocke wurde direkt vom Lkw auf das Schiff verladen und unter Deck auf drei Flatracks gesichert. Besondere Maßnahmen wurden getroffen, um die Stabilität der übergroßen Ladung während des Transports zu gewährleisten. Die kleineren Glocken und andere Gegenstände wurden in einem Flatrack und zwei Open-Top-Containern transportiert. Die Flatrack-Container beinhalteten die Ladung, die in Breite und Höhe hinausragte, während die beiden Open-Top-Container die Ladung mit Überhöhe enthielten. Jeder dieser Container hatte ein Bruttogewicht von etwa 20 bis 22 Tonnen.

Das Schiff verließ am 10. April 2025 Gdańsk und nahm Kurs auf Santos in Brasilien. Nach ihrer Ankunft wird die Glocke ihre 1.600 Kilometer lange Reise zu ihrem endgültigen Bestimmungsort in Trindade in Zentralbrasilien fortsetzen. Diesen Teil der Route wickelt Windlog ab, eine brasilianische Spedition, die den Überseetransport der Glocke cargo-partner anvertraut hat.

„Der Transport einer Ladung dieser Größe und Bedeutung erfordert ein hohes Maß an Präzision, und die Synchronisierung aller Aspekte des Transportprozesses war eine zentrale Herausforderung“, erklärte Stanisław Bochenek. „Unser Team sorgte dafür, dass die Glocke sowohl für den Land- als auch für den Seetransport sicher vorbereitet war, wobei der Sicherung der übergroßen Ladung besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.“

Die Cargo-Partner-Niederlassung in Gdynia koordinierte die gesamte Logistik, einschließlich des Transports in Polen sowie Umschlag und Zollabfertigung im Baltic Hub-Hafen. Dieses Projekt unterstreicht die Fähigkeit des Logistikanbieters, komplexe und anspruchsvolle internationale Aufträge zu bewältigen.