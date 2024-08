Im April hatte das chinesische Start-up AutoFlight mit der Entwicklung seines CarryAll-Frachtflugzeugs Schlagzeilen gemacht: Das unbemannte Frachtflugzeug könnte schon 2027 in China - und ein Jahr später in Europa - Frachten bis zu zwei Tonnen transportieren. Es war damit das weltweit erste eVTOL-Flugzeug über einer Tonne, das eine Musterzulassung erhalten hat.

Nun hat die chinesische, staatlich finanzierte Firma Tengden die weltweit größte Frachtdrohne getestet. Die Maschine kann laut chinesischen Medienberichten ebenfalls zwei Tonnen Güter transportieren. Der Erstflug habe 20 Minuten gedauert. Mit einer Spannweite von rund 16 Metern und einer Höhe von 4,6 Metern ist das Flugzeug etwas größer als das weltweit beliebteste Leichtflugzeug, die viersitzige Cessna 172.

Im Juni war die Drohne HH-100 zum Erstflug abgehoben. Das unbemannte Flugzeug kann 700 Kilogramm Fracht bis zu einer Entfernung von 520 Kilometern transportieren. Im kommenden Jahr soll die Frachtdrohne TP2000 zum Testflug starten. Sie kann zwei Tonnen Nutzlast über eine Entfernung von 2.000 Kilometern transportieren. Bereits jetzt werden unter anderem Drohnen für den Transport von Frischobst von der Insel Hainan zum Festland eingesetzt.



Die Regierung in Peking forciert die Entwicklung von Drohnen. Sie sollen alles transportieren können, auch Menschen. Das Land ist bereits jetzt weltweit führend in der Drohnen-Herstellung. Vergangenes Jahr waren in China über 2.000 Unternehmen registriert, die sich mit der Entwicklung von Drohnen befassten. Führend ist der Konzern DJI, der größte Drohnenhersteller der Welt.