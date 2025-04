Für den Straßenverkehr soll auf EU-Ebene das Gewichtslimit bei Verwendung von kranbaren Sattelaufliegern generell auf 41 Tonnen erhöht werden. Darüber hinaus soll es mehr behördenübergreifende Kontrollen im Straßenverkehr geben: "Konsequentes Vorgehen gegen wettbewerbsrechtliche Verstöße, Schwarzarbeit, sicherheitsrelevante Vergehen, Lohn- und Sozialdumping", heißt es konkret im Regierungsprogramm.

Auch Anpassungen an das höhere Eigengewicht von e-Kleintransportern (e-LNF) sind im Regierungsprogramm genannt: "Damit der Einsatz von e-Kleintransportern für Unternehmen nicht zum Nachteil wird, ist gesetzlich sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene dringend Ausgleich zu schaffen. Es bedarf daher einer raschen Anpassung aller relevanten Gesetze (z.B. GüterbefG, KFG, StVO)", so die Regierungsparteien in ihrem Programm.

Für den Gigaliner gibt es von der neuen Regierung hingegen eine Absage: "Keine Gigaliner auf Österreichs Straßen und Einsatz auf allen Ebenen zur Verhinderung der Umgehung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für LKW-Transporte durch den Einsatz von Klein-LKW im Transitverkehr."