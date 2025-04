Die US-Maßnahmen treffen eine Branche, die ohnehin stark auf Effizienz und Kostenoptimierung angewiesen ist. Nach Zahlen des Center for Strategic and International Studies entfallen inzwischen über 50 Prozent der weltweiten Neubaukapazität auf chinesische Werften – ein Anstieg von nur fünf Prozent im Jahr 1999. Diese Entwicklung erfolgte auf Kosten traditioneller Schiffbauzentren wie Japan und Südkorea. In den USA selbst ist der Schiffbau auf einen historischen Tiefstand gefallen: Statt 70 Schiffe jährlich in den 1970er Jahren werden aktuell nur noch rund fünf Schiffe pro Jahr gebaut.

Internationale Reedereien stehen nun vor der Herausforderung, ihre Flottenstrategie anzupassen. So prüft etwa MSC, der größte Containerreeder der Welt, die Zahl der US-Hafenanläufe zu verringern. Auch Hapag-Lloyd beobachtet die Entwicklungen genau, insbesondere im Hinblick auf seine Beteiligungen an US-Terminals und die Flotte unter US-Flagge.

Besondere politische Aufmerksamkeit erhielt die französische Reederei CMA CGM, die Investitionen von 20 Milliarden Dollar in den USA angekündigt hat und die Zahl ihrer US-Flaggenschiffe massiv erhöhen will. Gleichzeitig bestehen jedoch weiterhin enge operative Verbindungen zu chinesischen Partnern wie Cosco, was zusätzliche Komplexität in der Bewertung möglicher Sanktionen schafft.