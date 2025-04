Ziel des Projekts ist es, die DAK im europäischen Schienengüterverkehr zu testen und in den Regelbetrieb zu überführen. Die Digitale Automatische Kupplung ersetzt die manuelle Schraubenkupplung, die seit über 100 Jahren im Einsatz ist, durch ein automatisiertes System, das mechanische, pneumatische und elektrische Verbindungen herstellt. Dies soll nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Digitalisierung und Automatisierung im Schienengüterverkehr fördern.

In der ersten Projektphase wurden verschiedene Kupplungstypen getestet, um die am besten geeignete Technologie auszuwählen. Im September 2021 entschied das European DAC Delivery Programme (EDDP), das Scharfenberg-Design als Standard für die weitere Entwicklung zu verwenden. In der zweiten Phase ab 2022 wurde ein Demonstratorzug mit Scharfenberg-Kupplungen ausgestattet. Dieser Zug wurde unter realen Betriebsbedingungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz getestet.

Der Demonstratorzug bestand aus unterschiedlichen Wagentypen, darunter Kessel- und Containerwagen, um die Vielseitigkeit der Kupplung zu prüfen. Insgesamt wurden Tests in neun europäischen Ländern durchgeführt, bei denen der Demonstratorzug in knapp 30 Rangierbahnhöfen gekuppelt wurde. Die Kupplung funktionierte unter extremen Witterungsbedingungen von minus 25 bis plus 40 Grad und bewies ihre Zuverlässigkeit sowohl im Flachland als auch in den Alpenregionen.