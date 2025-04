Bereits in den vergangenen Jahren arbeiteten die Unternehmen an ähnlichen Projekten: 2023 wurden 1.100 Anhänger modernisiert, 2024 folgten weitere 991. Die positiven Erfahrungen aus diesen Sanierungsprogrammen haben nun den Weg für die Fortsetzung der Initiative geebnet. Ziel ist es, nicht nur den CO2-Ausstoß der Flotte zu reduzieren, sondern auch die Effizienz der Logistikprozesse in Europa zu verbessern.