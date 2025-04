Die Spot-Frachtnachfrage stieg im zweiten Quartal 2024 sowohl auf nationalen als auch auf internationalen Strecken an. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Spotnachfrage um 48 Prozent im zweiten Quartal und um 27 Prozent im dritten Quartal 2024 für internationale Routen. Auslöser für diesen Anstieg waren das steigende BIP und erhöhte Konsumvolumen in ganz Europa.

Anders als die Nachfrage blieb das Spot-Angebot in den ersten neun Monaten des Jahres relativ stabil. Dieses Ungleichgewicht sorgte für einen Anstieg der Spot-Raten. Das Load-to-Consultation (LtC)-Verhältnis lag bei inländischen und internationalen Routen im zweiten Quartal 2024 bei 0,2 bzw. 0,3. Die prozentuale Änderung im Vergleich zum Vorjahr beträgt +42 Prozent bzw. +30% Prozent für das zweite Quartal 2024. Die Analysten von BCG gehen basierend auf dieser Datengrundlage davon aus, dass die Spot-Raten auch in Zukunft hoch bleiben werden, obwohl die Volatilität der Kraftstoffpreise die zukünftigen Aussichten für die Raten beeinflussen könnte.

Weitere Faktoren, die die Spot-Raten beeinflussten, waren:

Verlader erhöhen ihren Vertragsanteil: Als direkte Konsequenz der erhöhten Spot-Preise wurden mehr Verlader dazu veranlasst, ihren Anteil an Vertragsarbeit zu erhöhen, um Kapazitäten zu sichern und Unterbrechungen innerhalb der Lieferkette zu vermeiden.

Auswirkungen von Störungen im Roten Meer: Die Störungen in der Seefracht im Roten Meer führten zu einem Anstieg des Straßengüterverkehrs in einigen wichtigen europäischen Hafenregionen. Weitere Konsequenzen waren Hafenstaus und längere Wartezeiten.