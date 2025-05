Gebrüder Weiss erweitert sein Netzwerk in Südostasien mit einer neuen Landesgesellschaft in Thailand. Ein 20-köpfiges Team in Bangkok wird dort internationale Luft- und Seefrachttransporte abwickeln.

"Mit der neuen Landesorganisation schließen wir eine strategische Lücke und schaffen für unsere Kunden direkte Anbindungen an zentrale asiatisch-pazifische Märkte“, sagt Lothar Thoma, Geschäftsführer Air & Sea bei Gebrüder Weiss. „Thailand ist ein bedeutender Exportstandort mit starken Handelsbeziehungen zu den USA, China, Japan, Australien und Singapur – Märkte, in denen wir ebenfalls mit eigenen Standorten vertreten sind.“

2024 erreichte Thailand ein Exportvolumen von etwa 300 Milliarden US-Dollar, fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Transportiert werden vor allem Industriegüter (86 Prozent der Gesamtausfuhren), wobei Elektronik, Fahrzeuge, Maschinen und Nahrungsmittel zu den wichtigsten Exportgütern zählen.



Das 20-köpfige Team in Bangkok bietet internationale Luft- und Seefrachttransporte, Zollabwicklung sowie nationale und grenzüberschreitende Landtransporte an. „Unsere Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrung im internationalen Transportmanagement. Mittelfristig wollen wir unsere Services in Thailand um Lagerlogistik erweitern, mit besonderem Fokus auf die Branchen Automotive und High-Tech“, sagt Cristian Predan, Area Manager South-East Asia bei Gebrüder Weiss.



Mit dem Eintritt in den thailändischen Markt ist Gebrüder Weiss nun in neun Ländern der Region Ost- und Südostasien sowie Ozeanien aktiv. Dazu zählen Australien, Greater China, Japan, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Südkorea und Vietnam. Das regionale Netzwerk umfasst inzwischen 35 Standorte mit rund 800 Mitarbeitenden.