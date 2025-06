„Der neue eCMR-Standard zeigt: Open Source vereinfacht den Einstieg in die Digitalisierung und ist ein Treiber für standardisierte Commodities in digitalen Wertschöpfungsketten“, verdeutlicht Stefan Hohm von Dachser. „Der Zeitgewinn durch die Nutzung der eCMR-Software liegt in Tests mit unserem IT-Partner Markant in einigen Referenzfällen bei bis zu 60 Prozent. Das bedeutet eine erhebliche Entlastung für alle Beteiligten in der Transportkette – von den Fahrern über die Disponenten bis hin zu den Empfängern der Ware. Mehr als 25 Logistikdienstleister, Transportplattformen sowie Logistik- und IT-Dienstleister – viele davon Marktbegleiter, einige davon mit bereits bestehenden individuellen eCMR-Lösungen – haben gemeinsam an dem neuen eCMR-Standard gearbeitet. Die Software profitiert davon, dass sie viele unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt. Unsere erfolgreichen Pilotanwendungen mit unserem Partner Markant haben zudem gezeigt, dass wir eine große Chance haben, mit diesem Open-Source-Ansatz noch viel mehr Transportdokumente und -informationen zu digitalisieren. Die Entwicklungen und organisatorischen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem eCMR sind dafür hochrelevant und daher der perfekte Ausgangspunkt.“

Andreas Nettsträter fügt resümierend hinzu: „Die neue Open-Source-Software bringt den digitalen Frachtbrief auf einen gemeinsamen Standard – keinen formell normierten, sondern einen durch die gemeinschaftliche Entwicklung und den Rückhalt von Unternehmen legitimierten Standard, einen sogenannten De-facto- oder Industriestandard.“ Jedes Unternehmen kann die eCMR-Software im Repository der Stiftung herunterladen, individualisieren, verwenden und ist damit kompatibel zu anderen Nutzern der Open-Source-Software. Die Implementierung der Software in ihre Bestandssysteme können Unternehmen selbst vornehmen bzw. geeignete IT-Dienstleister damit beauftragen. Lizenzgebühren fallen nicht an. „Der eCMR ist unser erstes Leuchtturmprojekt seit der Gründung 2021“, sagt Nettsträter. „Mit der Unterstützung unserer rund 50 Mitglieder und Netzwerkpartner (Stand Mai 2025), zukünftiger Mitglieder und einer wachsenden Logistik-Community werden noch viele weitere erfolgreiche neue Industriestandards auf Open-Source-Basis dazukommen. Jeder ist willkommen, mitzugestalten.“