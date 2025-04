Nachdem Blitzkurier - ein inhabergeführtes Traditionsunternehmen von Wolfgang von dem Borne - keinen geeigneten Nachfolger fand und bereits mit der Direkt Gruppe zusammenarbeitete, sei der Verkauf ein logischer Schritt gewesen, heißt es. „Wie in vielen anderen Branchen erschweren auch in der Logistikbranche die aktuellen Marktbedingungen das Geschäft. Steigende Kundenerwartungen und wachsende internationale Konkurrenz erfordern strategische Anpassungen. Der Zusammenschluss stellt daher eine wichtige und richtige Entscheidung dar“, erklärt Leon Mann von Direkt.

„Der Zusammenschluss war naheliegend – bereits in den 90ern gab es erste Gespräche. Unsere Stärken in Sameday- und Express-Diensten ergänzen sich perfekt“, erklärt von dem Borne. „Ich bin froh über die dadurch entstehenden Synergien, welche in erster Linie unseren Kunden zugutekommen werden. Der Blitzkurier ist jedenfalls in guten Händen”, so Thomas Melzer, bisheriger CEO von Blitzkurier.