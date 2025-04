Das gestiegene Paketvolumen hat auch der Österreichischen Post Wachstum gebracht: Sie konnte ihren Marktanteil um zwei Prozent ausbauen, die Paketmenge wuchs im Vorjahr um zwölf Prozent. Damit wachse das Unternehmen nicht nur stärker als der Markt, sondern verzeichnet auch das kräftigste Paketwachstum aller heimischen KEP-Anbieter, heißt es in einer Aussendung. „Zwei von drei Privatkund*innen-Paketen werden in Österreich von der Post zugestellt. Auch bei den Businesskund*innen-Paketen konnten wir zulegen und haben dadurch nun einen Anteil von 56 Prozent am heimischen Gesamtmarkt", so Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.

Nun hat die Post angekündigt, ihre Selbstbedienungsinfrastruktur in Wien bis Ende 2025 erheblich zu erweitern. Geplant sind 25 neue SB-Filialen, zehn zusätzliche große Poststationen und 3.000 weitere Post Empfangsboxen. Diese Stationen ermöglichen es den Kundinnen und Kunden, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder Retouren abzugeben. Der Ausbau ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Abholmöglichkeiten. Allein 2024 wurden in Wien fast neun Millionen Pakete über bestehende SB-Infrastrukturen abgewickelt.

„Wir wollen allen Wiener*innen eine Poststation im Schlapfenradius anbieten“, erklärt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post. Die neuen SB-Filialen sollen nicht nur die Paketzustellung effizienter gestalten, sondern auch Stadtviertel beleben, indem sie leerstehende Geschäftslokale nutzen. Ein Beispiel dafür ist die neue SB-Filiale in der Reinprechtsdorfer Straße im 5. Bezirk. Auf einer Fläche von 130 Quadratmetern stehen dort fast 700 Abholfächer, zwei Versandstationen und ein Bankomat zur Verfügung. Rund 8.000 Haushalte profitieren von dieser rund um die Uhr geöffneten Abholmöglichkeit.

Wien verfügt bereits über ein dichtes Netz an Postinfrastrukturen: 86 Postfilialen, 25 Post Partner, 24 SB-Filialen, 460 Poststationen mit über 62.000 Abholfächern sowie mehr als 55.000 Post Empfangsboxen in Mehrparteienhäusern. Damit setzt die Post in Wien konkrete Schritte, die Haustür-Zustellung schrittweise zu reduzieren und stattdessen auf zentrale Abholorte zu setzen.