Michael Exner ist Diplombetriebswirt, Absolvent der Donau-Universität Krems und verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Lebensmittel- und Agrarbranche sowie in der Frische-Logistik. Vor seinem Wechsel zu Müller Transporte war er als Standort- und Betriebsleiter eines Floristik-Unternehmens tätig und zuvor als Geschäftsführer zweier Tomatenproduktionsbetriebe.

Exner gilt als Experte für Marktanalysen, Energieeffizienzsteigerung und für die Entwicklung und Umsetzung neuer Produktions- und Vertriebsprozesse. Bei Müller Transporte zeichnet er nun für die Großkundenbetreuung, Prozessinnovationen und die Weiterentwicklung des Geschäftsbereiches „Frische“ verantwortlich.

Fritz Müller, CEO von Müller Transporte: "Mit Michael Exner gewinnt unser Unternehmen einen erfahrenen Experten mit umfassender Branchenkenntnis im Logistik- und Frischebereich. In seiner neuen Rolle wird Exner maßgeblich zur Weiterentwicklung und Stärkung des Bereichs ‚Frische‘ beitragen, Kundenbeziehungen intensivieren und innovative Lösungen für die Optimierung der Logistikprozesse vorantreiben.“

