Die Nachfrage nach LKW-Frachtraum ist jedenfalls hoch, trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Entwicklung. Timocom sah im gesamten Jahr 2024 eine hohe Nachfrage nach Transportkapazitäten auf dem Spotmarkt für LKW-Transporte. Dem stehe aber ein immer geringer werdendes Angebot an Frachtkapazitäten gegenüber.

Bereits das gesamte Jahr 2024 ist auf dem Spotmarkt für LKW-Transporte eine hohe Nachfrage nach Transportkapazitäten zu beobachten. Dem stehe aber ein immer geringer werdendes Angebot an Frachtkapazitäten gegenüber. Das Transportbarometer im Marktplatz von Timocom, in dem das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage tagesaktuell angezeigt wird, ist seit Jahresbeginn nicht unter 70 Prozent Nachfrage zu 30 Prozent Angeboten gefallen. Teilweise waren Werte von 90 Prozent zu zehn Prozent zu beobachten. Diese Konstanz in den Werten ist sehr ungewöhnlich, normalerweise gibt es solche Spitzen nur rund um Ostern oder vor Weihnachten.

„Die Nachfrage auf dem Spotmarkt ist aber nicht aufgrund wirtschaftlicher Entwicklung so hoch, sondern dadurch, dass viele Spediteure in den vergangenen Monaten eigene Kapazitäten abgebaut haben, die sie nun auf dem freien Transportmarkt beschaffen müssen. Aber auch bei den kleinen und mittelständischen Frachtführern, auf die die Branche dringend angewiesen ist, schreitet der Abbau von Kapazitäten weiter voran“, berichtet Gunnar Gburek, Head of Business Affairs von Timocom. 2024 wurden in dem Marktplatz des Unternehmens europaweit insgesamt rund 18 Prozent weniger LKW-Kapazitäten angeboten als im selben Zeitraum 2023.