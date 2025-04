Während die Zahl der Frachtangebote steigt, sinkt das Angebot an verfügbarem Laderaum weiter. Im Vergleich zu 2023 ist die Zahl der Laderaumangebote im ersten Quartal 2025 um 32 Prozent gesunken. Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom, erklärt: „Aufgrund der hohen Nachfrage nach Frachtraum sind die Frachtführer anscheinend ausreichend ausgelastet und müssen ihre freien Kapazitäten nicht in dem Maße aktiv am Markt anbieten.“ Gleichzeitig gibt es laut Gburek weiterhin Relationen – etwa von Rumänien nach Deutschland –, bei denen Rückladungen schwer zu finden sind.