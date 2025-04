Polens Engagement für den Schienenverkehr spiegelt sich in Projekten wie dem Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wider. Dieses Vorhaben, das den Bau neuer Hochgeschwindigkeitsstrecken vorsieht, steht im Einklang mit den Plänen der EU-Kommission, ein europaweites Hochgeschwindigkeitsnetz zu etablieren. Ziel ist es, Hauptstädte und Großstädte enger zu verbinden und die Mobilität in der EU effizienter zu gestalten. Gleichzeitig ist Polen ein zentraler Knotenpunkt im TEN-V-Netz, insbesondere durch das Rail-Baltica-Projekt, das die baltischen Staaten besser an das europäische Schienennetz anbinden soll.

Investitionen in die Schiene würden nicht nur der Verbesserung des Personen- und Güterverkehrs, sondern auch der Stärkung der Sicherheit dienen, insbesondere im Hinblick auf die Verteidigungsfähigkeit Europas, heißt es aus dem Umfeld der ECG (Association of European Vehicle Logistics).